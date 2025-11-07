 Перейти к основному контенту
0

Президент Польши заявил, что Туск мешает ему встретиться со спецслужбами

Кароль Навроцкий и Дональд Туск
Кароль Навроцкий и Дональд Туск (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что премьер-министр Дональд Туск ограничил его контакты с руководителями спецслужб. Об этом он сообщил в видеообращении в X.

В своем посте польский президент ответил на заявление Туска о том, что Навроцкий отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение.

«Пан премьер в своим стиле наврал и не пояснил, что на самом деле случилось. Дональд Туск принял решение о том, что у руководителей спецслужб запрет встречаться с президентом Польской республики», — написал Навроцкий.

Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Обращаясь к Туску, Навроцкий подчеркнул: чтобы быть премьером, «недостаточно только публиковать посты на Х — надо еще уметь руководить и «ставить государство выше партийных интересов». Навроцкий рассказал, что Туск «использовал спецслужбы в политической борьбе» и из-за него были отменены четыре встречи президента с руководителями специальных служб. «Именно на них должны были обсуждаться ключевые для безопасности Польши вопросы и могли также были быть приняты решения относительно присвоения офицерских званий», — написал Навроцкий.

Навроцкий, чью кандидатуру поддержала партия «Право и справедливость», пришел к власти после победы на выборах президента Польше в июне 2025 года. Говоря о Туске (партия «Гражданская платформа»), он заявлял, что считает его «самым плохим премьером» с 1989 года. Навроцкий придерживается правых взглядов, занимает жесткую позицию по отношению к ЕС и Украине.

