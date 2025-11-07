Орбан приехал на переговоры с Трампом

Video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC News.

Республиканец, приветствуя венгерского премьера, назвал его «великим лидером». По программе у лидеров запланирован двусторонний обед.

Это первая встреча Трампа и Орбана в Вашингтоне с момента возвращения американского главы в президентское кресло. Накануне визита Орбана заявил, что рассчитывает на дружественный тон встречи, но признал: «Любые дипломатические переговоры сложны».

Как отмечает Euronews, нынешний визит Виктора Орбана в Вашингтон носит экономический характер, в отличие от его прежних дипломатических поездок. Ранее глава канцелярии премьера Гергей Гульяш сообщил, что на встрече планируется принять решения по «энергетическим, военно-промышленным, экономическим и финансовым соглашениям».

За неделю до визита в США Орбан заявил, что будет добиваться от американского президента предоставления Венгрии исключения из новых санкционных ограничений в отношении России.