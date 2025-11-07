 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Орбан приехал на переговоры с Трампом

Орбан приехал на переговоры с Трампом
Video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC News.

Республиканец, приветствуя венгерского премьера, назвал его «великим лидером». По программе у лидеров запланирован двусторонний обед.

Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России
Политика
Виктор Орбан и Дональд Трамп

Это первая встреча Трампа и Орбана в Вашингтоне с момента возвращения американского главы в президентское кресло. Накануне визита Орбана заявил, что рассчитывает на дружественный тон встречи, но признал: «Любые дипломатические переговоры сложны».

Как отмечает Euronews, нынешний визит Виктора Орбана в Вашингтон носит экономический характер, в отличие от его прежних дипломатических поездок. Ранее глава канцелярии премьера Гергей Гульяш сообщил, что на встрече планируется принять решения по «энергетическим, военно-промышленным, экономическим и финансовым соглашениям».

За неделю до визита в США Орбан заявил, что будет добиваться от американского президента предоставления Венгрии исключения из новых санкционных ограничений в отношении России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Виктор Орбан Дональд Трамп Белый дом США Венгрия переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России
Политика
Сможет ли Орбан добиться разрешения Трампа закупать российскую нефть
Политика
Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп назвал главное препятствие в диалоге с Россией по Украине Политика, 21:35
Дом футболиста «Интера» ограбили во время матча Лиги чемпионов Спорт, 21:28
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти Общество, 21:24
Мирзиёев назвал того, кто сможет остановить конфликт на Украине Политика, 21:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Выживают яркие и системные: как устроен рынок моды в 2025 году Радио, 21:19
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 21:17
Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с Путиным в Будапеште Политика, 21:15
Создатель интернета рассказал, что забыл туда включить Технологии и медиа, 21:13
Трамп оценил вероятность встречи с Путиным фразой «всегда есть шанс» Политика, 21:07
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 21:05
Орбан и Трамп согласились, что победа Украины возможна только «чудом» Политика, 21:04