Турция заявила о необходимости усилить защиту Черного моря от мин
Анкара выступает за усиление Группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea) для защиты критически важной подводной инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Оаной Цою. Он также отметил «важность обеспечения безопасности маршрутов поставок продовольствия и энергоносителей» в Черном море.
«Безопасность в Черном море — это ключ к региональной стабильности», — сказал дипломат (цитата по ТАСС). По его словам, Турция придает большое значение в этом вопросе сотрудничеству с прибрежными союзниками.
Инициативу о координации совместных усилий для ликвидации мин, появившихся в Черном море из-за российско-украинского конфликта, Турция выдвинула в августе 2023 года.
11 января 2024 года в Стамбуле был подписан документ, который официально учредил черноморскую противоминную группу. В ее состав вошли военно-морские силы (ВМС) Болгарии, Румынии и Турции, которые являются и союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО).
В июне 2025 года в рамках противоминной инициативы они провели совместные учения в Черном море. В июле командование MCM Black Sea на шесть месяцев перешло от Болгарии к Румынии.
