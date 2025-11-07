В Ангарске вымогатели заставили мужчину заключить контракт с Минобороны

В Ангарске мужчину заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы вернуть долг

Video

Правоохранители задержали семерых жителей Ангарска в возрасте от 19 до 39 лет, которые заставили местного жителя подписать контракт с Минобороны с целью вымогательства выплат. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые предложили молодому человеку купить у них автомобиль в рассрочку. Через некоторое время участники группы начали требовать у него деньги. Когда молодой человек не смог расплатиться с фигурантами, они забрали у него машину и стали угрожать.

После этого обвиняемые похитили потерпевшего, перевезли в закрытое помещение и заставили заключить контракт для участия в специальной военной операции на Украине. После подписания контракта и получения выплат в октябре 2024 года молодой человек перевел 700 тыс. руб. трем участникам группы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека (пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса). Семерых обвиняемых отправили под стражу. Силовики также провели обыски по местам их проживания, в ходе которых изъяли оружие и технику.