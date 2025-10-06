 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию

Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию
Константин Пономарев
Константин Пономарев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

На бизнесмена Константина Пономарева, осужденного на 14 лет колонии, заведено новое уголовное дело. Следствие предъявило ему обвинение в попытке дачи взятки военнослужащему за заключение контракта для службы в зоне спецоперации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в июле 2024 года Пономарев, находясь в СИЗО, через своего адвоката Романа Еронова пытался передать 2 млн руб. сотруднику военкомата. Взятка предназначалась за оформление документов для отправки бизнесмена в зону военной операции. Военнослужащий сам сообщил о попытке подкупа, что стало основанием для возбуждения дела о даче взятки в особо крупном размере.

РБК направил запрос в Главное военное следственное управление России по Москве.

Суд приговорил отсудившего у IKEA ₽25 млрд бизнесмена к 14 годам колонии
Экономика

Адвокат Еронов был задержан 3 октября в Смоленске и помещен в СИЗО по обвинению в посредничестве во взятке. Пономарев вину не признает, называя новое дело сфабрикованным.

Это уже четвертое уголовное преследование бизнесмена, известного многолетними судами со шведской IKEA, в которых он в 2010 году получил от компании 25 млрд руб. по мировому соглашению. Пономарев был осужден на 8 лет за организацию ложного доноса, на 10 лет за покушение на мошенничество и уклонение от налогов, и на 14 лет за хищение векселей ведущих банков на 1,1 млрд рублей. Расследованием нового дела занимается военное следствие.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Ольга Ваганова
бизнесмен уголовное дело
Материалы по теме
Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова
Общество
Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО
Политика
Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Над Россией сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS Политика, 12:39
Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции Политика, 12:38
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе Политика, 12:36
Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим» Политика, 12:35
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 12:32
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной Политика, 12:26
Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо» Спорт, 12:25
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана Политика, 12:24
Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео Общество, 12:23
Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию Общество, 12:22
«Золотое Яблоко» выпустит ЦФА на 1 млрд руб. Какие предложили условия Крипто, 12:21
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения Политика, 12:16