Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию

Константин Пономарев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

На бизнесмена Константина Пономарева, осужденного на 14 лет колонии, заведено новое уголовное дело. Следствие предъявило ему обвинение в попытке дачи взятки военнослужащему за заключение контракта для службы в зоне спецоперации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в июле 2024 года Пономарев, находясь в СИЗО, через своего адвоката Романа Еронова пытался передать 2 млн руб. сотруднику военкомата. Взятка предназначалась за оформление документов для отправки бизнесмена в зону военной операции. Военнослужащий сам сообщил о попытке подкупа, что стало основанием для возбуждения дела о даче взятки в особо крупном размере.

РБК направил запрос в Главное военное следственное управление России по Москве.

Адвокат Еронов был задержан 3 октября в Смоленске и помещен в СИЗО по обвинению в посредничестве во взятке. Пономарев вину не признает, называя новое дело сфабрикованным.

Это уже четвертое уголовное преследование бизнесмена, известного многолетними судами со шведской IKEA, в которых он в 2010 году получил от компании 25 млрд руб. по мировому соглашению. Пономарев был осужден на 8 лет за организацию ложного доноса, на 10 лет за покушение на мошенничество и уклонение от налогов, и на 14 лет за хищение векселей ведущих банков на 1,1 млрд рублей. Расследованием нового дела занимается военное следствие.