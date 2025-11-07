Место крушения вертолета в Дагестане. Видео
МЧС показало кадры с места крушения вертолета в Дагестане, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, а три человека получили ранения.
На видео запечатлена работа пожарных, которые тушат загоревшиеся обломки вертолета. Как свидетельствуют кадры, в результате авиакатастрофы была повреждена часть кирпичного строения. На записи также видно, что вертолет упал вблизи пляжа.
В первоначальных сообщениях говорилось, что на борту вертолета были туристы. Позже власти опровергли эту информацию.
«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим. <...> Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су.
