Общество⁠,
0

Место крушения вертолета в Дагестане. Видео

Появились кадры с места крушения вертолета в Дагестане

Место крушения вертолета в Дагестане. Видео
Video

МЧС показало кадры с места крушения вертолета в Дагестане, где, по предварительным данным, погибли четыре человека, а три человека получили ранения.

На видео запечатлена работа пожарных, которые тушат загоревшиеся обломки вертолета. Как свидетельствуют кадры, в результате авиакатастрофы была повреждена часть кирпичного строения. На записи также видно, что вертолет упал вблизи пляжа.

В первоначальных сообщениях говорилось, что на борту вертолета были туристы. Позже власти опровергли эту информацию.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим. <...> Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — сказал руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су.

Полина Дуганова
Вертолет Дагестан авиакатастрофа Ка-226
