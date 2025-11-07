 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Главреда издания «Довод» Илью Косыгина объявили в розыск

Илья&nbsp;Косыгин
Илья Косыгин (Фото: ilyakosygin / Telegram)

Главного редактора издания «Довод» (включен в реестр иноагентов) Илью Косыгина (Минюст также признал его иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье. Карточка опубликована в базе розыска МВД.

По какой именно статье разыскивают Косыгина, не указано. Он покинул Россию в 2021 году, на момент подготовки материала, как сообщает «Довод», Косыгин проживает на территории Евросоюза.

Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск
Общество
Фото:МВД России

Ранее Косыгина неоднократно штрафовали по статье о неисполнении обязанностей иноагента, коим Минюст признал его в октябре 2023 года. Издание «Довод» включили в реестр иноагентов в августе 2023 года.

Авторы
Теги
Александра Озерова
розыск иноагент МВД
