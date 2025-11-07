Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали
Троих пострадавших в результате крушения вертолета в районе города Избербаш доставили в Центральную городскую больницу Избербаша. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию на месте, двоих транспортируют в сопровождении медиков в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Об этом сообщили в минздраве республики.
Лечение пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. По предварительным данным, еще четыре человека погибли на месте.
В Дагестане вертолет Ка-226 упал на территорию базы отдыха в районе Избербаша. Об этом сообщила ГТРК «Дагестан». Дом на земле разрушен, внутри людей не было. Техническая неисправность рассматривается в качестве причины крушения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По данным МЧС и минздрава республики, при крушении погибли четыре человека.
По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. Как сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов, туристов на борту упавшего вертолета не было.
