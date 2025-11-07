Дрейфующее грузовое судно с россиянами отбуксируют в японский порт

Фото: tasslo.studio / Shutterstock

Японские власти направили свои корабли для буксировки в порт дрейфующего из-за поломки двигателя грузового судна NEKSU с российским экипажем на борту, сообщил «РИА Новости» вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко. По его словам, грузовое судно дрейфует в Японском море возле города Хими в префектуре Тояма. Из 15 российских моряков никто не пострадал.

«Навстречу судну следуют патрульные корабли японской стороны. Судну готовятся оказать всевозможное содействие и отбуксировать в порт. Продолжаем отслеживать ситуацию», — сказал дипломат.

Согласно данным сервиса Vesselfinder, 4 ноября NEKSU покинуло порт Владивостока и направилось в порт Фусики-Тояма. 7 ноября экипаж подал сигнал о поломке.

По данным Marine Traffic, судно предназначено для перевозки транспортных средств. Оно было построено в 1989 году и сейчас ходит под флагом Того. Его длина составляет 66,22 м, ширина — 12,6 м, водоизмещение — около 2,2 тыс. т.