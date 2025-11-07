Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер

Луи Швейцер (Фото: Panoramic / Zuma / Global Look Press)

В возрасте 83 лет ушел из жизни бизнесмен Луи Швейцер, занимавший пост генерального директора французской Renault Group с 1992 по 2005 год, пишет Le Figaro со ссылкой на его семью. Газета называет умершего олицетворением французского истеблишмента.

Луи Швейцер родился в Швейцарии в семье Пьера-Поля Швейцера, управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) с 1963 по 1973 год. Луи был внучатым племянником Альберта Швейцера и родственником философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра.

В 1970 году Швейцер был назначен инспектором финансов казначейства Франции. Затем он занимал высокопоставленные должности в национальном правительстве, пока в 1986 году не оставил госслужбу и не присоединился к Renault.

Возглавив компанию, Швейцер провел слияние со шведской Volvo в 1993 году. При нем Renault расширила рынок сбыта своих машин за счет Восточной Европы, Латинской Америки и Азии, отмечает France Bleu.

После ухода с должности гендиректора Швейцер остался почетным президентом компании.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Луи Швейцера орденом Дружбы «за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества».

Также он был кавалером французского ордена Почетного легиона.