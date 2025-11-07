 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер

Экс-гендиректор французской Renault Луи Швейцер умер на 84-м году жизни
Луи Швейцер
Луи Швейцер (Фото: Panoramic / Zuma / Global Look Press)

В возрасте 83 лет ушел из жизни бизнесмен Луи Швейцер, занимавший пост генерального директора французской Renault Group с 1992 по 2005 год, пишет Le Figaro со ссылкой на его семью. Газета называет умершего олицетворением французского истеблишмента.

Луи Швейцер родился в Швейцарии в семье Пьера-Поля Швейцера, управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) с 1963 по 1973 год. Луи был внучатым племянником Альберта Швейцера и родственником философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра.

В 1970 году Швейцер был назначен инспектором финансов казначейства Франции. Затем он занимал высокопоставленные должности в национальном правительстве, пока в 1986 году не оставил госслужбу и не присоединился к Renault.

Возглавив компанию, Швейцер провел слияние со шведской Volvo в 1993 году. При нем Renault расширила рынок сбыта своих машин за счет Восточной Европы, Латинской Америки и Азии, отмечает France Bleu.

Умер самый богатый человек Великобритании
Общество
Гопичанд Хиндуджа

После ухода с должности гендиректора Швейцер остался почетным президентом компании.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Луи Швейцера орденом Дружбы «за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества».

Также он был кавалером французского ордена Почетного легиона.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Renault Франция некролог Владимир Путин Жан-Поль Сартр
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам
Политика
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31