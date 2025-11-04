 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
Умер самый богатый человек Великобритании

Богатейший человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа умер в возрасте 85 лет
В Лондоне на 86-м году жизни скончался Гопичанд Хиндуджа — богатейший человек Великобритании, стоявший у истоков создания индийского автомобилестроительного конгломерата Ashok Leyland Ltd
Гопичанд Хиндуджа
Гопичанд Хиндуджа (Фото: Tristan Fewings / WPA / Getty Images)

В Лондоне скончался богатейший человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа. Он создал компанию по строительству автомобилей Ashok Leyland, которая базируется в Индии. Хиндудже было 85 лет. О его смерти сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление родственников.

Семья Хиндуджи считается самой богатой в Великобритании. Индийско-британская династия охватывает четыре поколения и имеет капитал размером более $12 млрд.

По словам источников Financial Times, Хиндуджа умер после продолжительной болезни.

Ashok Leyland Ltd — ведущий индийский производитель транспортных средств и военного оборудования. Компания специализируется на выпуске широкого спектра продукции: от грузовиков, автобусов и спецтехники для сельского и строительного секторов до военных машин, дизельных двигателей и генераторов.

Предприятие было создано на основе лицензии британской Leyland Motors и сегодня входит в число крупнейших в Индии производителей коммерческого транспорта и автокомплектующих. Ashok Leyland является флагманским активом международной Hinduja Group, головной офис которой расположен в Лондоне.

Хиндуджа родился в 1940 году. Он был вторым из четырех братьев. К семейному бизнесу миллиардер присоединился в 1959 году после окончания университета. Он возглавил бизнес в энергетическом и инфраструктурном секторах, когда конгломерат приобрел производителя грузовиков Ashok Leyland Ltd и Gulf Oil International в 1980-х годах.

После смерти старшего брата Шричанда в 2023 году занял пост председателя компании Hinduja Group, стоимость которой составляет £35 млрд ($45,7 млрд). Hinduja Group — закрытый конгломерат, в котором работают более 200 тыс. человек в 38 странах. Его деятельность охватывает здравоохранение, автомобилестроение, энергетику, СМИ и банковское дело.

