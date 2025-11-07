Уралец получил 9 лет за убийство проигравшего в «Камень, ножницы, бумага»

Фото: Gorgev / Shutterstock

Жителя Слободы Туринской осудили на девять лет колонии строгого режима за убийство знакомого после ссоры во время игры в «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, в мае Сергей Горячевских несколько дней провел в компании приятеля и его знакомой. Во время застолья мужчины решили сыграть на интерес в детскую игру, поставив на кон человеческую жизнь, — победитель мог либо самостоятельно расправиться с проигравшим, либо заказать его убийство.

После поражения жертвы Сергея между ними произошел конфликт, в ходе которого Горячевских нанес оппоненту три удара ножом. Осужденный сам вызвал скорую и сообщил, что зарезал человека. Однако пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. В суде Горячевских признал, что нанес удары, но заявил, что не хотел смерти знакомого.

В сентябре 18-летний юноша в одном из номеров отеля на Витебском проспекте в Петербурге, по версии следствия, нанес своей 15-летней спутнице множественные ножевые ранения, а затем пытался совершить самоубийство и ранил себя. Его доставили в больницу, где мужчина позднее пришел в сознание.

Молодые люди познакомились в онлайн-игре Roblox в 2023 году, когда девочке было 13, а юноше 16. В феврале 2025 года школьница рассказала матери о романтических отношениях на расстоянии, после чего по требованию родителей перестала общаться с молодым человеком. В Петербург подозреваемый приехал, чтобы помириться.