Захарова предрекла экономике ЕС разнос «в клочья» при вступлении Украины

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Вступление Украины в Евросоюз способно нанести непоправимый вред экономике объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат объяснила, что все больше государств — членов ЕС выражают недовольство по поводу вступления Украины в союз. Их основными аргументами являются увеличение налогов, перераспределения бюджета в пользу нового члена, рост преступности и нелегальной миграции.

«Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», — сказала Захарова.

Захарова также обвинила Брюссель в том, что процесс сближения с Украиной ведет не к укреплению ЕС, а к его «деградации до уровня Украины» и ухудшению положения самой Украины.

По мнению дипломата, заявления о евроинтеграции — это лишь «спектакль» и «видимость усилий», поскольку Украина, по ее словам, далека от стандартов ЕС и не готова к членству в обозримом будущем.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.