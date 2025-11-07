 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова предрекла экономике ЕС разнос «в клочья» при вступлении Украины

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Вступление Украины в Евросоюз способно нанести непоправимый вред экономике объединения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат объяснила, что все больше государств — членов ЕС выражают недовольство по поводу вступления Украины в союз. Их основными аргументами являются увеличение налогов, перераспределения бюджета в пользу нового члена, рост преступности и нелегальной миграции.

«Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», — сказала Захарова.

Песков рассказал, что тормозит переговоры по Украине
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Захарова также обвинила Брюссель в том, что процесс сближения с Украиной ведет не к укреплению ЕС, а к его «деградации до уровня Украины» и ухудшению положения самой Украины.

По мнению дипломата, заявления о евроинтеграции — это лишь «спектакль» и «видимость усилий», поскольку Украина, по ее словам, далека от стандартов ЕС и не готова к членству в обозримом будущем.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Украина Евросоюз Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова заявила, что Россия следит за поставками Украине от Запада
Политика
Захарова предложила США считать помощь Киеву в «коробках с питанием»
Политика
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение войск России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Уралец получил 9 лет за убийство проигравшего в «Камень, ножницы, бумага» Общество, 15:40
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полку беспилотников ВСУ Политика, 15:38
Молдавия объявила об ограничениях для ЛУКОЙЛа из-за санкций США Бизнес, 15:36
Казахстан создаст национальный криптовалютный фонд на сумму до $1 млрд Крипто, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
The Atlantic назвал условия Мадуро для добровольной отставки Политика, 15:30
Эксперты рассказали, как Москва укрепляет кинопартнерство со странами СНГ Отрасли, 15:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Главного тренера МЮ признали лучшим в октябре в Английской премьер-лиге Спорт, 15:22
ЕК рекомендовала запретить мультивизы. В какие страны ЕС пускают россиян Политика, 15:21
Пришло время M-shaped. Что это за специалисты и почему они вам необходимы Образование, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Страны ЕС смогут сокращать сроки действия уже выданных россиянам виз Политика, 15:12
Аутсайдер КХЛ обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений Спорт, 15:04
Маркетплейсы предупредили о запрете продажи психоактивного ореха Общество, 15:01