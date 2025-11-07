Путин провел совещание по дальнейшему строительству Вооруженных сил

Video

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Кремля.

Во встрече приняли участие зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.

Ранее совещание анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прошлое заседание Совета безопасности, на котором по инициативе Вячеслава Володина обсудили возможное возобновление США ядерных испытаний, прошло 5 ноября. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о разработке в США новых стратегических вооружений и назвал целесообразной подготовку России к возможным испытаниям на архипелаге Новая Земля. По итогам совещания президент поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала таких работ, подчеркнув, что Россия по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.