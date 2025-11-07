 Перейти к основному контенту
Политика
Путин провел совещание по дальнейшему строительству Вооруженных сил

Путин провел совещание по дальнейшему строительству Вооруженных сил
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Кремля.

Во встрече приняли участие зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.

Ранее совещание анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное
Политика

Прошлое заседание Совета безопасности, на котором по инициативе Вячеслава Володина обсудили возможное возобновление США ядерных испытаний, прошло 5 ноябряМинистр обороны Андрей Белоусов сообщил о разработке в США новых стратегических вооружений и назвал целесообразной подготовку России к возможным испытаниям на архипелаге Новая Земля. По итогам совещания президент поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала таких работ, подчеркнув, что Россия по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

