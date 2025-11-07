 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военному из США пообещали на Украине лазеры и обманули на $85 тыс.

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Офис генерального прокурора Украины
Фото: Офис генерального прокурора Украины

Украинского наемника с гражданством США обманули на $85 тыс., пообещав ему лазерное оружие, чтобы сбивать беспилотники и ракеты. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

74-летний мужчина и его 59-летний сообщник представились наемнику разработчиками новейшего оружия. Они заверили военного, что могут создать лазерное устройство для борьбы с ракетами и БПЛА, и устроили ложную демонстрацию вооружения. После этого наемник передал мужчинам $85 тыс. На самом деле никакого оружия не существовало.

Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила, что мужчинам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения.

Военный — гражданин США украинского происхождения. Он работает волонтером и основал школу подготовки военных. В ВСУ он служит с начала военной операции. Мужчине уже возместили $20 тыс., остальные деньги ему вернут позднее.

Ксения Потрошилина
наемники США оружие Украина
