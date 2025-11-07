 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Задевая крыши: новое видео момента крушения грузового самолета в Кентукки

Появилось новое видео, как задевая крыши грузовой самолет рухнул в Кентукки

Задевая крыши: новое видео момента крушения грузового самолета в Кентукки
Video

В сети появилось видео с регистратора автомобиля, на котором запечатлен момент крушения грузового самолета авиакомпании UPS в американском штате Кентукки.

На кадрах видно, как самолет, выполнявший рейс из аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу, резко снижается и исчезает за домами, после чего происходит взрыв и поднимается столб дыма.

Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12
Общество
Место&nbsp;крушения грузового самолета UPS MD-11, который разбился при вылете из международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле, США, 4 ноября 2025 года

По последним данным Associated Press, число погибших в результате катастрофы возросло до 12 человек, среди которых есть ребенок. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что в катастрофе никто из находившихся на борту не выжил. Сообщается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 18 человек получили медицинскую помощь и были выписаны.

По предварительным данным FlightRadar24, крушение произошло сразу после взлета — самолет ненадолго поднялся примерно на 53 метра. Он был полностью заправлен, что, вероятно, и стало причиной мощного пожара, считает CBS NEWS, ссылаясь на видео WLKY с вертолета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
самолет крушения Кентукки видео
Материалы по теме
Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12
Общество
Пламя за самолетом: момент крушения авиалайнера в Кентукки. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34