Задевая крыши: новое видео момента крушения грузового самолета в Кентукки

Video

В сети появилось видео с регистратора автомобиля, на котором запечатлен момент крушения грузового самолета авиакомпании UPS в американском штате Кентукки.

На кадрах видно, как самолет, выполнявший рейс из аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу, резко снижается и исчезает за домами, после чего происходит взрыв и поднимается столб дыма.

По последним данным Associated Press, число погибших в результате катастрофы возросло до 12 человек, среди которых есть ребенок. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что в катастрофе никто из находившихся на борту не выжил. Сообщается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 18 человек получили медицинскую помощь и были выписаны.

По предварительным данным FlightRadar24, крушение произошло сразу после взлета — самолет ненадолго поднялся примерно на 53 метра. Он был полностью заправлен, что, вероятно, и стало причиной мощного пожара, считает CBS NEWS, ссылаясь на видео WLKY с вертолета.