Общество⁠,
0

Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12 человек

Число погибших в результате крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS в Луисвилле, штат Кентукки, возросло до 12 человек, включая ребенка, сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на губернатора Энди Бешира уточняет, что поиск выживших маловероятен, так как службы экстренного реагирования обследовали обгоревшую зону крушения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 18 человек получили медицинскую помощь и были выписаны.

Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12 человек
Video

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. Авария произошла вскоре после взлета рейса 2976, направлявшегося в международный аэропорт имени Дэниела К. в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа. После падения MD-11 возник пожар.

McDonnell Douglas MD-11 — грузовой самолет, первоначально производившийся компанией McDonnell Douglas, а затем переданный в производство Boeing. Широко используется авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines для транспортировки грузов.

Полина Дуганова
самолет аэропорты Кентукки авиакатастрофа
