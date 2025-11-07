Алаудинов заявил о победе России в спецоперации

Апти Алаудинов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Командир спецподразделения «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о достижении победы в специальной военной операции на Украине. Его слова передает телеграм-канал «Россия — страна героев!».

«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать», — отметил Алаудинов.

Ранее генерал-лейтенант рассказал, что освобождение максимальной территории должно обеспечить России сильные позиции на переговорах.

«Наша задача — <...> cделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — сказал он.