 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве мужчина вытолкнул нигерийку с балкона на пятом этаже

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве женщина выпала с балкона на пятом этаже, сообщила РБК пресс-служба главного столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе четырех утра на Можайском переулке. Правоохранительные органы отметили, что пострадавшая звала на помощь на иностранном языке, ее госпитализировали. В квартире, с балкона которой выпала женщина, задержали мужчину 1986 г.р. и доставили в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Как сообщили ТАСС правоохранительные органы, пострадавшая является гражданкой Нигерии. По неподтвержденным данным, она занималась проституцией.

В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время шторма
Общество

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как пишет телеграм-канал «112», инцидент возник из-за ссоры мужчины с пострадавшей. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Александра Озерова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Нигерия проституция балкон падение с высоты пострадавшая Москва
Материалы по теме
В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время шторма
Общество
В Татарстане ребенок погиб после падения из окна
Общество
Выброшенную из окна в Уфе девочку доставили в больницу в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34