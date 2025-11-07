В Москве мужчина вытолкнул нигерийку с балкона на пятом этаже
В Москве женщина выпала с балкона на пятом этаже, сообщила РБК пресс-служба главного столичного управления МВД.
Инцидент произошел в районе четырех утра на Можайском переулке. Правоохранительные органы отметили, что пострадавшая звала на помощь на иностранном языке, ее госпитализировали. В квартире, с балкона которой выпала женщина, задержали мужчину 1986 г.р. и доставили в отдел МВД для дальнейших разбирательств.
Как сообщили ТАСС правоохранительные органы, пострадавшая является гражданкой Нигерии. По неподтвержденным данным, она занималась проституцией.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как пишет телеграм-канал «112», инцидент возник из-за ссоры мужчины с пострадавшей.
