В Москве мужчина вытолкнул нигерийку с балкона на пятом этаже

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве женщина выпала с балкона на пятом этаже, сообщила РБК пресс-служба главного столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе четырех утра на Можайском переулке. Правоохранительные органы отметили, что пострадавшая звала на помощь на иностранном языке, ее госпитализировали. В квартире, с балкона которой выпала женщина, задержали мужчину 1986 г.р. и доставили в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Как сообщили ТАСС правоохранительные органы, пострадавшая является гражданкой Нигерии. По неподтвержденным данным, она занималась проституцией.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как пишет телеграм-канал «112», инцидент возник из-за ссоры мужчины с пострадавшей.