Суд в Москве запретил информацию в ботах Telegram по подмене голоса

Фото: Bits And Splits / Shutterstock

Хамовнический районный суд в Москве запретил распространение в Сети информации о подделке голоса абонента при телефонных звонках. Об этом говорится в решении суда. Как пишет Baza, информация была найдена в ботах в Telegram.

Иск направил прокурор Центрального административного округа Москвы. При проверке надзорное ведомство выявило интернет-ресурсы, где были размещены сведения о возможности подмены голоса при звонках с мобильных телефонов и в мессенджерах.

Прокуратура заявила, что подобные сервисы могут использоваться для противоправных действий — в том числе для ложных сообщений о терактах и призывов к экстремистской деятельности. По мнению прокуратуры, размещенная информация нарушает требования:

Федерального закона № 126-ФЗ «О связи»,

Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,

Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,

Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Суд согласился с доводами и постановил ограничить доступ к упомянутой выше информации на территории России. Решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение месяца.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал владельца бота Userbox (User_Search) Игоря Морозкина по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 Уголовного кодекса России).

Морозкина задержали 31 октября в Санкт-Петербурге, при обысках изъяли серверное оборудование и более 40 ТБ данных. Userbox считался аналогом закрытого бота «Глаз Бога», прекратившего работу в феврале 2025 года. Сейчас Морозкин обжалует решение суда, апелляция находится на рассмотрении.