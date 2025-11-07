 Перейти к основному контенту
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пожар в результате атаки дрона произошел в двухэтажном торговом центре в Новопскове Луганской народной республики, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Со стороны ВСУ произведен удар БпЛА с поражающими элементами по 2-этажному торговому центру в Новопскове», — написал в посте Пасечник.

Он уточнил, что в результате удара также была частично повреждена крыша здания, выгорела часть арендованных индивидуальными предпринимателями помещений. Пожар потушили, пострадавших нет.

За ночь над регионами России перехватили 11 дронов
Политика

Пасечник периодически сообщает об ударах дронов по ЛНР. Так, 4 ноября, глава региона написал в телеграм-канале об атаке на многоквартирный дом в Свердловске, одного мужчину госпитализировали, у здания был поврежден фасад и выбиты окна. Жильцов дома эвакуировали

