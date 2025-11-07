 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Уралвагонзавод» ответил на данные о планируемых сокращениях сотрудников

«Уралвагонзавод» после данных о сокращениях заявил об оптимизации расходов
Фото: Марина Молдавская / ТАСС
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Концерн «Уралвагонзавод» после публикаций о планируемых сокращениях сотрудников заявил, что проводит оптимизацию административно-управленческих расходов, при этом не планирует отказываться от поиска новых работников, передает ТАСС.

«В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства», — сообщила пресс-служба предприятия. В компании отметили, что продолжают набор новых сотрудников, особенно опытных рабочих с дефицитными специальностями.

Ранее Е1.ru со ссылкой на приказ исполнительного директора сообщил, что «Уралвагонзавод» решил сократить персонал и отказаться от приема новых сотрудников. В документе, как писал региональный портал, говорилось о необходимости провести «оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10% от их среднесписочной численности». По информации Е1.ru, приказ должен быть исполнен до февраля 2026 года.

«Уралвагонзавод» входит в «Ростех». Помимо железнодорожных вагонов предприятие разрабатывает и производит дорожно-строительные машины и военную технику, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», бронированные машины разминирования БМР-3М, танки «Армата» Т-14, Т-90 и Т-72.

В начале октября концерн сообщил, что переведет «ограниченное количество специалистов» гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса. В компании заверили, что мера не повлияет на исполнение гособоронзаказа. Сотрудникам предложили перейти на другие направления и обучиться им.

