Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю
«Уралвагонзавод» переведет «ограниченное количество специалистов» на четырехдневную рабочую неделю, это коснется работников предприятия, задействованных в гражданском сегменте, говорится в сообщении компании.
УВЗ объяснил меру падением спроса на производство гражданской продукции. Переход на сокращенную неделю не отразится на исполнении гособоронзаказа, заявил производитель вагонов.
Сотрудникам предложили перейти с вагонного производства на другие направления, также для них организовали переобучение новым профессиям, добавили в УВЗ.
«Уралвагонзавод» входит в «Ростех». Помимо железнодорожных вагонов предприятие разрабатывает и производит дорожно-строительные машины и военную технику, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», бронированные машины разминирования БМР-3М, танки «Армата» Т-14, Т-90 и Т-72.
По данным Информационного центра операторов, в августе объем реализации полувагонов (используются для перевозок широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля) производства УВЗ упал до 0 единиц, тогда как в июне он составлял 369 единиц. Объем реализации цистерн в течение лета находился на уровне 177–300 единиц, однако цены снизились на 0,4 млн руб., до 5,1 млн руб.
Ранее в этом году о переходе на четырехдневную рабочую неделю объявили АвтоВАЗ, ЛиАЗ, КАМАЗ, сообщив о падении на рынке. Аналогичные меры принял крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» из-за снижения спроса и роста доли импорта.
В мае Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что реорганизует работу Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), переведя работников на неполный рабочий график с июля по ноябрь 2025 года.
