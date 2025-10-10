 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Части сотрудников «Уралвагонзавода» сократят рабочую неделю

«Уралвагонзавод» переведет сотрудников вагонного производства на четырехдневку
УВЗ сообщил, что мера не скажется на гособоронзаказе и коснется только сотрудников, задействованных в гражданском сегменте. Им предложили пройти переобучение. Ранее четырехдневную рабочую неделю ввели ЛиАЗ, КАМАЗ и АвтоВАЗ
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Уралвагонзавод» переведет «ограниченное количество специалистов» на четырехдневную рабочую неделю, это коснется работников предприятия, задействованных в гражданском сегменте, говорится в сообщении компании.

УВЗ объяснил меру падением спроса на производство гражданской продукции. Переход на сокращенную неделю не отразится на исполнении гособоронзаказа, заявил производитель вагонов.

Сотрудникам предложили перейти с вагонного производства на другие направления, также для них организовали переобучение новым профессиям, добавили в УВЗ.

В АвтоВАЗе назвали, от чего зависит переход на четырехдневку
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Уралвагонзавод» входит в «Ростех». Помимо железнодорожных вагонов предприятие разрабатывает и производит дорожно-строительные машины и военную технику, в том числе боевые машины поддержки танков «Терминатор», бронированные машины разминирования БМР-3М, танки «Армата» Т-14, Т-90 и Т-72.

По данным Информационного центра операторов, в августе объем реализации полувагонов (используются для перевозок широкой номенклатуры насыпных грузов, в том числе угля) производства УВЗ упал до 0 единиц, тогда как в июне он составлял 369 единиц. Объем реализации цистерн в течение лета находился на уровне 177–300 единиц, однако цены снизились на 0,4 млн руб., до 5,1 млн руб.

Ранее в этом году о переходе на четырехдневную рабочую неделю объявили АвтоВАЗ, ЛиАЗ, КАМАЗ, сообщив о падении на рынке. Аналогичные меры принял крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» из-за снижения спроса и роста доли импорта.

В мае Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что реорганизует работу Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), переведя работников на неполный рабочий график с июля по ноябрь 2025 года.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

