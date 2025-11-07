В драмтеатре Абакана произошел пожар

На цокольном этаже драматического театра в Абакане в Хакасии загорелись аккумуляторы, используемые для внутреннего освещения, пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хакасии.

О пожаре сообщил охранник здания в 5:38 [1:38 мск], через шесть минут к месту прибыли пожарные, говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что огонь в здании удалось потушить после отключения электроэнергии. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 29 пожарных. По данным МЧС, пожар ликвидировали в 7:26 по местному времени (3:26 мск) на площади 4 кв. м.

ИА «Хакасия» пишет, что пожар произошел в театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.