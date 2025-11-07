В драмтеатре Абакана произошел пожар
На цокольном этаже драматического театра в Абакане в Хакасии загорелись аккумуляторы, используемые для внутреннего освещения, пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хакасии.
О пожаре сообщил охранник здания в 5:38 [1:38 мск], через шесть минут к месту прибыли пожарные, говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что огонь в здании удалось потушить после отключения электроэнергии. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 29 пожарных. По данным МЧС, пожар ликвидировали в 7:26 по местному времени (3:26 мск) на площади 4 кв. м.
ИА «Хакасия» пишет, что пожар произошел в театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg