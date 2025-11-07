 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Небензя сообщил, что «поговорил за жизнь» с американским коллегой Уолтцем

Небензя рассказал, как Уолтц подошел к нему с визитом вежливости в ООН
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу со своим американским коллегой Майком Уолтцем. В ходе беседы они обсудили проект резолюции о международных силах безопасности в секторе Газа, а также «просто поговорили за жизнь». Об этом «РИА Новости» сообщил российский постпред.

«Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь», — сказал Небензя. По словам российского постпреда, предметом обсуждения стал первоначальный американский вариант документа. Он добавил, что, по его мнению, они с Уолтцем произвели друг на друга хорошее впечатление.

Ранее в ноябре США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в секторе Газа на срок не менее двух лет

Согласно документу, это будут «силы принуждения», а не миротворцы, которые начнут развертывание уже в январе. Контингент займется охраной границ, защитой гражданских лиц и подготовкой палестинской полиции. Главной задачей станет демилитаризация сектора, включая уничтожение военной инфраструктуры и разоружение ХАМАС. Операция будет координироваться через Совет мира под руководством Дональда Трампа.

США предложили ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе
Политика
Сектор Газа

Военный контингент будет обеспечивать безопасность в Газе в переходный период, в течение которого Израиль должен постепенно вывести оставшиеся войска, а палестинская администрация — провести реформы, которые позволят ей впоследствии управлять сектором.

Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег мирный план Трампа из 20 пунктов.

Этот план, в частности, предусматривает освобождение ХАМАС всех заложников — живых и мертвых, отвод израильских войск на согласованную линию, создание Совета мира, который будет временно управлять Газой, развертывание международного военного контингента для обеспечения безопасности в секторе. Члены ХАМАС получат амнистию, если сдадут свое оружие.

Егор Алимов
Василий Небензя Майк Уолтц Совбез ООН резолюция
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик
31 января 1974 года



