Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама»

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» в период второго президентского срока президента США Дональда Трампа, сообщил сам республиканец по итогам телефонного разговора между ним, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстан — первая страна моего второго срока, присоединившаяся к «Соглашениям Авраама», первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в Truth Social.

Президент добавил, что все больше стран стремятся заключить «Соглашения Авраама», приносящие, по его словам, «мир и процветание». Он пообещал скорое объявление о церемонии подписания и отметил, что многие государства хотят присоединиться к этому, по выражению Трампа, «клубу силы».

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет. Иордания не присоединилась к соглашениям. Название соглашений отсылает к Аврааму, который считается родоначальником евреев и различных арабских племен, первому, кто в Библии называется евреем.

Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что, хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать «Соглашения Авраама» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством США.

Также, по оценке издания, для Казахстана, который в также подписал соглашение с США по полезным ископаемым, это шанс заслужить расположение Вашингтона.