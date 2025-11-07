 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама»

Казахстан стал первой страной, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» в период второго президентского срока президента США Дональда Трампа, сообщил сам республиканец по итогам телефонного разговора между ним, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстан — первая страна моего второго срока, присоединившаяся к «Соглашениям Авраама», первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в Truth Social.

Президент добавил, что все больше стран стремятся заключить «Соглашения Авраама», приносящие, по его словам, «мир и процветание». Он пообещал скорое объявление о церемонии подписания и отметил, что многие государства хотят присоединиться к этому, по выражению Трампа, «клубу силы».

Уолтц сообщил о начале работы над новым раундом «Авраамовых соглашений»
Политика
Майк Уолтц

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет. Иордания не присоединилась к соглашениям.

Название соглашений отсылает к Аврааму, который считается родоначальником евреев и различных арабских племен, первому, кто в Библии называется евреем.

Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что, хотя Казахстан и Израиль поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать «Соглашения Авраама» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством США.

Также, по оценке издания, для Казахстана, который в также подписал соглашение с США по полезным ископаемым, это шанс заслужить расположение Вашингтона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Казахстан соглашение Израиль Касым-Жомарт Токаев Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра
Политика
Уолтц сообщил о начале работы над новым раундом «Авраамовых соглашений»
Политика
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива Общество, 04:43
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 04:33
Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине Политика, 04:21
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле Политика, 04:08
WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем Политика, 03:55
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама» Политика, 03:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований Политика, 03:21
В Италии отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова Политика, 03:18
Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег Общество, 02:43
Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти Политика, 02:29
Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения Политика, 02:11