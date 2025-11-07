Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения

Ливанские власти освободили из-под стражи Ганнибала Каддафи — сына Муаммара Каддафи — и сняли с него запрет на въезд, а также аннулировали залог в размере $11 млн. Об этом сообщают The Libya Observer и Libya Review со ссылкой на сообщение правительства Ливии.

Правительство заявило, что освобождение стало результатом дипломатических усилий Ливии, которая стремилась урегулировать дело в правовых и гуманитарных рамках, защищая достоинство ливийского гражданина.

Правительство подчеркнуло, что этот шаг отражает дух братства и исторические связи, объединяющие ливийский и ливанский народы, укрепляет судебное сотрудничество между двумя странами и восстанавливает доверие в ливийско-ливанских отношениях, передает The Libya Observer.

Как пишет Libya Review, освобождение сына Каддафи произошло через несколько дней после того, как Ливан посетила высокопоставленная ливийская делегация во главе с государственным министром по коммуникациям и политическим вопросам Валидом Аль-Лафи.

Делегация передала ливанским судебным органам официальные документы, касающиеся расследования, проведенного Ливией по факту исчезновения ливанского имама Мусы ас-Садра в 1978 году, что, по данным Libya Review, рассматривается как поворотный момент в разрешении давнего правового спора. Ганнибала Каддафи задержали по делу об исчезновении имама, который пропал при визите в Ливию.

50-летний Ганнибал Каддафи является третьим сыном бывшего ливийского руководителя и находился под арестом в Ливане с 2015 года. Его похитили боевики движения «Амал» в Сирии, где он жил как политический изгнанник. После похищения его передали ливанским властям и предъявили обвинение.

Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года и был отстранен от власти после серии антиправительственных выступлений, когда его противники создали и объявили законной властью в стране Переходный национальный совет, поддержанный НАТО. 20 октября 2011 года Каддафи был убит повстанцами вблизи города Сирт. После свержения Каддафи Ливия перестала функционировать как единое государство и была разделена между соперничающими администрациями.