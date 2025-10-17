 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сына Каддафи разрешили выпустить под залог в $11 млн после 10 лет ареста

Ганнибал Каддафи
Ганнибал Каддафи (Фото: Ismail Zetouni / Reuters)

Суд в Ливане постановил освободить из-под стражи под залог в $11 млн Ганнибала Каддафи, сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Он арестован по обвинению в сокрытии информации о шиитском религиозном лидере Мусе Садре, пропавшем в Ливии в 1978 году, сообщает телеканал Aljadeed.

Адвокаты сына Каддафи рассказали Aljadeed, что будут добиваться отмены залога, указывая на 10-летнее содержание Ганнибала Каддафи под стражей и отсутствие доказательств по делу.

«Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра», — заявила адвокат Инас Харрак.

Муамар Каддафи правил Ливией 42 года и был отстранен от власти после серии антиправительственных выступлений, когда его противники создали и объявили законной властью в стране Переходный национальный совет, поддержанный НАТО.

20 октября 2011 года Каддафи был убит повстанцами вблизи города Сирт.

После свержения Каддафи Ливия перестала функционировать как единое государство и была разделена между соперничающими администрациями.

В МИДе заявили о необходимости допустить к выборам в Ливии сына Каддафи
Политика

50-летний Ганнибал Каддафи является третьим сыном ливийского руководителя и находится под арестом в Ливане с 2015 года. Его похитили боевики движения «Амал» в Сирии, где он жил как политический изгнанник. После похищения его передали ливанским властям и предъявили обвинение.

Плугина Ирина
Ливан Ганнибал Каддафи залог суд
