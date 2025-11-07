Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курчатове

Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества. Все потребители запитаны», — написал Хинштейн.

О восстановлении электроснабжения губернатор написал спустя 17 минут после сообщения о том, что часть города осталась без электричества. Он добавил, что временное отключение электричества не связано со «внешним воздействием».

Курчатов расположен в 37 км западнее Курска, там находится Курская АЭС. Численность населения города составляет 39,5 тыс. человек.