Политика⁠,
0

Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курчатове

Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества. Все потребители запитаны», — написал Хинштейн.

Часть Курчатова осталась без электричества
Общество
Фото:Валерий Лукьянов / Global Look Press

О восстановлении электроснабжения губернатор написал спустя 17 минут после сообщения о том, что часть города осталась без электричества. Он добавил, что временное отключение электричества не связано со «внешним воздействием».

Курчатов расположен в 37 км западнее Курска, там находится Курская АЭС. Численность населения города составляет 39,5 тыс. человек.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Егор Алимов
Курская область Курчатов
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Общество
