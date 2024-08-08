Подписанный президентом России закон запретил передачу информации, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность. Также за трансляцию треш-стримов теперь грозит штраф до 1 млн руб.

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Поправки в федеральный закон «Об информации» опубликованы на портале официального публикования правовых актов.

Треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Закон запретил передачу и определил порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность, также содержит изображения действий с признаками противоправных, в том числе и насильственных, и распространяется из хулиганских или корыстных побуждений.

Генеральный прокурор и его заместители, согласно закону, смогут блокировать доступ к такой информации через обращение в Роскомнадзор.

Путин также подписал документ о штрафах за треш-стримы. Штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Одновременно со штрафами во всех случаях будет применяться конфискация оборудования, которое использовалось для изготовления таких материалов, в том числе камер и записывающей техники.

Еще в законе № 149-ФЗ усилена ответственность за публичную демонстрацию (интернете и СМИ) умышленного преступления. Для десяти видов преступлений (среди них убийство, побои, истязания и угроза убийством) их совершение во время стрима будет считаться отягчающим обстоятельством.

Осужденные за эти преступления стримеры будут дополнительно лишаться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Суды получат возможность ограничивать им доступ к интернету.

Госдума приняла в третьем чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы в конце июля. 2 августа пакет законов был одобрен Советом Федерации.