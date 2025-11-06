НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Хорватский оператор трубопровода JANAF по техническим причинам уменьшил поставки нероссийской сырой нефти для нефтекомбината Slovnaft в Братиславе, сообщает Reuters со ссылкой на НПЗ.

Словацкое предприятие недосчиталось 90 тыс. т нефти сорта Arab Light. Оператор уведомил завод, что такой объем нужен для поддержания работы самой трубопроводной системы из-за американских санкций против сербской NIS. Из-за них пришлось убрать из трубопроводной системы все сырье, заказанное сербами.

В Братиславе не ожидают быстрого восполнения недостающих объемов сырья, что скажется на графике переработки нефти и планах в реализации планов по переходу на переработку нефти, полученной не из России.

В июне 2025 года для НПЗ Slovnaft истек срок исключения из санкций ЕС, которое позволяло еще какое-то время перерабатывать российское сырье для поставок в Чехию. Ранее в MOL Group анонсировали планы увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года.

Slovnaft — нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, расположенный в Братиславе. Перерабатывает 5,5–6 млн т сырой нефти в год. Большинством акций компании владеет венгерская MOL Group. JANAF (Jadranski naftovod, «Адриатический нефтепровод») — хорватская государственная компания, которая управляет системой магистральных нефтепроводов от терминала в порту Омишаль на хорватском острове Крк в соседние страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

JANAF, в свою очередь, опровергает нарушение контракта со Slovnaft. Компания утверждает, что транспортировка нефти по ее трубопроводной системе осуществляется по графику.

В октябре 2025 года портал CZ News.info сообщил со ссылкой на жителей соседних с заводом домов, что на братиславском НПЗ произошел пожар. Позднее представители Slovnaft опровергли эту информацию. Там объяснили, что замеченный людьми огонь является «стандартным сопутствующим явлением прекращения работы производственной установки».