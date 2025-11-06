 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Хорватский оператор трубопровода JANAF по техническим причинам уменьшил поставки нероссийской сырой нефти для нефтекомбината Slovnaft в Братиславе, сообщает Reuters со ссылкой на НПЗ.

Словацкое предприятие недосчиталось 90 тыс. т нефти сорта Arab Light. Оператор уведомил завод, что такой объем нужен для поддержания работы самой трубопроводной системы из-за американских санкций против сербской NIS. Из-за них пришлось убрать из трубопроводной системы все сырье, заказанное сербами.

В Братиславе не ожидают быстрого восполнения недостающих объемов сырья, что скажется на графике переработки нефти и планах в реализации планов по переходу на переработку нефти, полученной не из России.

Reuters сообщил, что Турция нарастила закупки нефти не из России
Политика
Завод SOCAR Turkey Aegean Refinery

В июне 2025 года для НПЗ Slovnaft истек срок исключения из санкций ЕС, которое позволяло еще какое-то время перерабатывать российское сырье для поставок в Чехию. Ранее в MOL Group анонсировали планы увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года.

Slovnaft — нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, расположенный в Братиславе. Перерабатывает 5,5–6 млн т сырой нефти в год. Большинством акций компании владеет венгерская MOL Group.

JANAF (Jadranski naftovod, «Адриатический нефтепровод») — хорватская государственная компания, которая управляет системой магистральных нефтепроводов от терминала в порту Омишаль на хорватском острове Крк в соседние страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

JANAF, в свою очередь, опровергает нарушение контракта со Slovnaft. Компания утверждает, что транспортировка нефти по ее трубопроводной системе осуществляется по графику.

В октябре 2025 года портал CZ News.info сообщил со ссылкой на жителей соседних с заводом домов, что на братиславском НПЗ произошел пожар. Позднее представители Slovnaft опровергли эту информацию. Там объяснили, что замеченный людьми огонь является «стандартным сопутствующим явлением прекращения работы производственной установки».

Авторы
Теги
Денис Малышев
нефтепровод Словакия Хорватия санкции Россия
