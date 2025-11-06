Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми

Дарина Рубинина (Фото: Клиника «Нью Ми»)

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и установил запрет определенных действий для директора столичной клиники пластической хирургии New Me Дарины Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, сообщили РБК в Мосгорсуде.

Рубининой предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 127.1 УК (торговля детьми), ей грозит до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме из-за персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.

На прошлой неделе столичный суд арестовал клинического психолога и председателя организации «Содружество семей» Ирину Рудницкую по аналогичному делу. Она признала вину по делу о торговле несовершеннолетними, раскаялась и согласилась на сотрудничество со следствием. Суд арестовал Рудницкую до 22 ноября. Вместе с ней по делу проходят еще двое обвиняемых, которые также находятся под стражей. У Рудницкой на иждивении 12 несовершеннолетних, защита просила более мягкую меру пресечения.