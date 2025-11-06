Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и установил запрет определенных действий для директора столичной клиники пластической хирургии New Me Дарины Рубининой, обвиняемой в торговле детьми, сообщили РБК в Мосгорсуде.
Рубининой предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 127.1 УК (торговля детьми), ей грозит до десяти лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме из-за персональных данных несовершеннолетних. Обвиняемая пришла в суд с ребенком в коляске.
На прошлой неделе столичный суд арестовал клинического психолога и председателя организации «Содружество семей» Ирину Рудницкую по аналогичному делу. Она признала вину по делу о торговле несовершеннолетними, раскаялась и согласилась на сотрудничество со следствием. Суд арестовал Рудницкую до 22 ноября. Вместе с ней по делу проходят еще двое обвиняемых, которые также находятся под стражей. У Рудницкой на иждивении 12 несовершеннолетних, защита просила более мягкую меру пресечения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg