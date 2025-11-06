 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

При ударе дрона по частному дому в Белгородской области погибла женщина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что трагедия произошла на хуторе Михайловка в Валуйском округе. «В результате детонации женщина погибла на месте», — написал в посте Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн руб.
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее 6 ноября Гладков сообщил о ранении другой женщины в результате удара FPV-дрона по социальному объекту в селе Волчья Александровка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн руб.
Политика
Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны
Политика
Минобороны отчиталось о 16 сбитых за вечер дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34