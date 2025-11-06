При ударе дрона по частному дому в Белгородской области погибла женщина
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что трагедия произошла на хуторе Михайловка в Валуйском округе. «В результате детонации женщина погибла на месте», — написал в посте Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее 6 ноября Гладков сообщил о ранении другой женщины в результате удара FPV-дрона по социальному объекту в селе Волчья Александровка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg