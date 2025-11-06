При ударе дрона по частному дому в Белгородской области погибла женщина

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что трагедия произошла на хуторе Михайловка в Валуйском округе. «В результате детонации женщина погибла на месте», — написал в посте Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее 6 ноября Гладков сообщил о ранении другой женщины в результате удара FPV-дрона по социальному объекту в селе Волчья Александровка.