ЦБ раскрыл, сколько обменяли монет на банкноты во время «Монетной недели»

Во время «Монетной недели» на банкноты обменяли 245 млн руб. монет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Благодаря акции «Монетная неделя», прошедшей в октябре 2025 года, Банк России смог вернуть в оборот более 56 млн монет почти на 245 млн руб. Этот результат стал максимальным, начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя», сообщает регулятор.

Всего во время пяти акций россияне сдали 215 млн монет на 956 млн рублей. "Вес сданной мелочи — свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года», — следует из сообщения регулятора.

Несмотря на то, что акция завершилась, некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет. Адреса мест и условия обмена монет опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

Последняя акция проходила с 22 сентября по 4 октября. В ней участвовали 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в 3 тыс. населенных пунктов России.