Глава администрации Рязани решил уволиться после распоряжения губернатора

Виталий Артемов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава администрации Рязани Виталий Артемов принял решение покинуть пост по своему желанию. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

«Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал Артемов. Он не назвал причину своего ухода. Также он выразил надежду на то, что Рязань продолжит развиваться и сообщил о готовности помогать городу.

23 октября мэра отстранили от должности, о чем сообщалось на сайте Рязанской городской думы. Решение связано с проведением проверки достоверности сведений о доходах, которые он подал. Мера принята на основании распоряжения губернатора Рязанской области Павла Малкова от 21 октября.

Артемов занимал должность главы администрации Рязани с 2010 года. До этого он работал на посту министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1993 по 2004 год работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях. После этого был начальником Управления ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики России.

В 2014 году Артемов уже уходил с поста мэра досрочно. За это решение проголосовали депутаты Рязанской гордумы. Он исполнял свои обязанности с 11 ноября 2010 года.

В конце октября в Бугульме уволили руководителя исполнительного комитета города Михаила Конкова, который занимал должность с 2015 года. Его отправили в отставку из-за утраты доверия.

Согласно данным прокуратуры, в 2021-2022 годах компания «Жил Сервис» профинансировала ремонт его личного транспорта. В то же время сам Конков выдавал этой же организации разрешительные документы — ордеры на производство земляных работ и согласовывал проезд её грузовой и строительной техники по городским улицам. Чиновник сознательно скрыл информацию о своей материальной заинтересованности при принятии решений в отношении компании-подрядчика, полагают в надзорном ведомстве.