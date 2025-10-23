Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов
Мэра Рязани Виталия Артемова временно отстранили от должности, сообщается на сайте Рязанской городской думы. Мера связана с проведением проверки достоверности поданных им сведений о доходах.
«С 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — сказано в публикации.
Решение об отстранении было принято на основании распоряжения губернатора Рязанской области Павла Малкова от 21 октября.
Артемов занимает должность главы администрации Рязани с 2010 года. До этого он был на посту министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1993 по 2004 год работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях. После этого был начальником Управления ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики России.
