Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов

Мэра Рязани отстранили от работы на два месяца решением местной городской думы. Власти проверяют сведения о его доходах и расходах. Виталий Артемов занимал этот пост последние 15 лет.

Виталий Артемов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Мэра Рязани Виталия Артемова временно отстранили от должности, сообщается на сайте Рязанской городской думы. Мера связана с проведением проверки достоверности поданных им сведений о доходах.

«С 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — сказано в публикации.

Решение об отстранении было принято на основании распоряжения губернатора Рязанской области Павла Малкова от 21 октября.

Артемов занимает должность главы администрации Рязани с 2010 года. До этого он был на посту министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1993 по 2004 год работал в ОАО «Рязаньэнерго» на различных должностях. После этого был начальником Управления ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики России.