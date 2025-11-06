 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти Сингапура решили наказывать интернет-мошенников розгами

Фото: Jonathan Drake / Getty Images
Фото: Jonathan Drake / Getty Images

Парламент Сингапура расширил список из 65 преступлений, наказываемых в стране поркой розгами, — в него добавили интернет-мошенничества, пишет Washington Рost со ссылкой на поправки в местный Уголовный кодекс. Практика избивать преступников прутьями сохранилась со времен, когда Сингапур был британской колонией.

Для этого вида наказания власти используют гибкие прутья длиной от 60 до 120 см и толщиной от 4 до 13 мм, изготовленные из ротанга или бамбука. Процедуре экзекуции предшествует обязательный медосмотр. Осужденный за участие в кибераферах получит от шести до 24 ударов.

Одна из крупнейших в мире «баз» мошенников оказалась фирмой в Камбодже
Бизнес
Здание банка Prince в Пномпене, Камбоджа

Избиению прутьями подвергнут не только организаторов и исполнителей преступления, но также пособников, предоставляющих банковские счета, сим-карты и учетные данные, и вербовщиков для мошеннических синдикатов, отмечает сингапурское издание Straits Times.

Избежать телесного наказания смогут лишь девочки, женщины и мужчины старше 50 лет.

По данным сингапурских властей, на мошенничества приходится около 60% всех зарегистрированных в городе-государстве уголовных преступлений. В период с 2020 года по сентябрь 2025 года Сингапур потерял из-за них около $3,88 млрд, добавляет Straits Times.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Сингапур телесное наказание кибермошенничество
