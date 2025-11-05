Одна из крупнейших в мире «баз» мошенников оказалась фирмой в Камбодже

Здание банка Prince в Пномпене, Камбоджа (Фото: Kith Serey / AP / ТАСС)

Основатель камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи лишился активов на сотни миллионов долларов после того, как стал фигурантом международного расследования деятельности крупного преступного синдиката, причастного к организации масштабных кибермошенничеств в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Independent.

В середине октября 2025 года прокуратура США предъявила предпринимателю обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Как следует из обвинительного заключения, жертвами злоумышленников под эгидой Prince Holding Group стали 250 человек на территории США. В рамках расследования американские власти изъяли биткоинов более чем на $14 млрд.

Одновременно власти Великобритании объявили об аресте в Северном Лондоне особняка стоимостью $15,6 млн и офисного здания за $130 млн. Правительства США и Великобритании также ввели совместные санкции против Чжи и его компании.

Затем к расследованию присоединился Сингапур. Местные силовики арестовали финансовые активы Чэня на $114 млн, а также несколько яхт с коллекцией дорогостоящего алкоголя.

Четвертого ноября тайваньская прокуратура задержала по делу Чэня 25 подозреваемых и конфисковала у камбоджийского бизнесмена активы на сумму $150 млн.

В тот же день полиция Гонконга объявила об изъятии активов Чэня Чжи в виде наличных и акций еще на $353 млн.

Prince Holding Group — камбоджийский конгломерат со штаб-квартирой в Пномпене и с дочерними компаниями в десятках стран. У холдинга интересы в разных сферах — недвижимость, финансы, авиация, туризм, логистика, высокие технологии и пищевая промышленность. На сайте компании указано, что она является одним из крупнейших конгломератов Камбоджи.

38-летний Чэнь Чжи, помимо камбоджийского паспорта, имеет гражданство Китая, где он родился.

Как выяснило Associated Press, Чэнь все еще остается на свободе. В случае признания его виновным в США ему грозит до 40 лет тюрьмы. Prince Holding Group ранее опровергала свою причастность к мошенническим операциям и публично не отреагировала на последние обвинения.

В МВД Камбоджи заявили, что готовы сотрудничать со следователями других государств при наличии официального запроса, подтвержденного доказательствами.