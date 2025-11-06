В Омске несовершеннолетнюю осудили за убийство новорожденного сына

Фото: Прокуратура Омской области

В Омске суд вынес приговор 16-летней девушке, признанной виновной в убийстве собственного новорожденного ребенка, сообщает прокуратура Омской области.

По версии следствия, 18 июля 2025 года в гостиничном номере на улице 5-я Путевая девушка родила в хостеле здорового мальчика, но, не желая его воспитывать, задушила и «положила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной комнате». После чего скрылась с места преступления. Тело ребенка обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.

Суд признал подсудимую виновной по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка) и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии для несовершеннолетних. После оглашения приговора девушка была взята под стражу в зале суда.

Кроме того, суд по ходатайству прокуратуры вынес частное постановление руководству образовательного учреждения, где училась виновная, из-за недостаточной работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

В Ленинградской области в июне по аналогичному делу была задержана 15-летняя жительница поселка Дубровка Всеволожского района. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СК Ленинградской области. По версии следствия, девушка родила ребенка, поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа. Младенца вовремя нашли и доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Матери ребенка было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего.