В Госдуме заявили о планах Запада повлиять на выборы в России

Фото: Николай Асмолов / РБК

Запад разрабатывает новую стратегию влияния на предстоящие выборы в Государственную думу, которые состоятся в 2026 году, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

По заявлению депутата, «к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков «Единой России» недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО». По его словам, «реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов».

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что западные страны стремятся расколоть Россию и лишить ее суверенитета. Об этом сообщили «Аргументы и факты». Шойгу отметил, что против России ведется агрессивная пропагандистская кампания, направленная на подрыв национального единства и разобщение народов страны. По словам Шойгу, цель противников — «поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах».