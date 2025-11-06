 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Госдуме заявили о планах Запада повлиять на выборы в России

Фото: Николай Асмолов / РБК
Фото: Николай Асмолов / РБК

Запад разрабатывает новую стратегию влияния на предстоящие выборы в Государственную думу, которые состоятся в 2026 году, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

По заявлению депутата, «к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков «Единой России» недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО». По его словам, «реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов».

Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей
Политика
Сергей Шойгу

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что западные страны стремятся расколоть Россию и лишить ее суверенитета. Об этом сообщили «Аргументы и факты». Шойгу отметил, что против России ведется агрессивная пропагандистская кампания, направленная на подрыв национального единства и разобщение народов страны. По словам Шойгу, цель противников — «поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Госдума Россия Выборы Выборы в Госдуму
