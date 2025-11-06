 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор объявил о регистрации экспресс-теста на гепатит C

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в мире экспресс-тест для выявления вирусного гепатита C, основанный на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP), сообщила пресс-служба ведомства.

«Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25–30 минут», — отметили в институте.

Гепатит C передается через кровь и при отсутствии лечения способен приводить к циррозу и раку печени. Самой уязвимой группой являются люди с ослабленным иммунитетом.

Для сравнения стандартные лабораторные тесты занимают в среднем от 1,5 до 2 часов. Быстрая диагностика заболевания имеет важное значение для скрининговых исследований и принятия противоэпидемических мер, подчеркнули ученые.

Разработка выполнена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Инфекционист сообщил о сильном снижении заболеваемости детей гепатитом С
Общество
Фото:Артём Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

В России к концу 2030 года поставлена цель на 15% снизить заболеваемость вирусным гепатитом С и на 20% — смертность от него, заявил в мае глава Минздрава Михаил Мурашко.

Данные меры закреплены в федеральном проекте «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам министра, в 2024 году число пациентов с хроническим гепатитом С, получивших противовирусную терапию, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, а объем финансирования оказания медицинской помощи в дневном стационаре этой категории пациентов в 2025 году вырос в два раза относительно 2024 года.

