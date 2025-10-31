 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ задержала планировавшего поджог на железной дороге в Краснодаре

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на железной дороге в Краснодарском крае. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о терроризме и призывах против безопасности государства
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина 1981 года рождения, планировавшего теракт на железной дороге в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, подозреваемый сам вышел на связь с представителем «проукраинской террористической организации» и по его заданию изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования железной дороги.

Против задержанного мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям: приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации, призывы к действиям против безопасности государства, дискредитация армии — ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 280.3, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса России.

В следовавшем в Белгород поезде ФСБ задержала диверсанта
Политика
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Москве 26-летнего мужчину, который передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и Краснодарском крае.

Следствие установило, что мужчина начал контактировать с иностранными кураторами до начала военной операции в феврале 2022 года и затем поддерживал с ними связь через мессенджер Telegram.

На распространенных ведомством кадрах молодой человек уточнил во время допроса, что находился на Украине и участвовал в митингах в качестве оппозиционера. Подозреваемого арестовали, в отношении его возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса).

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ФСБ теракт железная дорога Краснодарский край
