В 11 аэропортах в России отменили ограничения на полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полеты самолетов возобновили в 11 аэропортах в России. Об этом сообщила Росавиация. Последними были сняты ограничения в аэропорту Уфы — ведомство сообщило об этом в 10.06.

До этого ограничения были сняты в аэропорту Волгограда (8.25), а также в Нижнекамске (Бегишево) и Оренбурге.

Кроме этого, были сняты ограничения на полеты в Грозный (Северный) и Владикавказ (Беслан) и Краснодар (Пашковский).

Рано утром разрешили полеты в Ярославль (Туношна) и Иваново (Южный). Еще ранее были сняты ограничения в Самаре (Курумоч) и Ульяновске (Баратеевка).