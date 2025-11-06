 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Муниципальные службы Волгограда проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации Волгограда.

Оперативные службы завершили работу на месте происшествия, проводится поквартирное обследование. Электро-, водо- и теплоснабжение домов осуществляется в штатном режиме.

Для жителей подготовлены пункты временного размещения в лицее № 10 и школе № 56, к пострадавшим домам поданы муниципальные автобусы. Большинство жителей временно уехали к родственникам и знакомым, в ПВР сейчас никто не размещен.

Губернатор сообщил о повреждении многоэтажки из-за БПЛА в Волгограде
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Утром российские подразделения ПВО отражали массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщал губернатор Андрей Бочаров. Тогда в результате попадания осколков в 24-этажный дом по адресу: улица Гаря Хохолова, 4, погиб 48-летний мужчина. Были повреждены балконы, выбиты стекла в близлежащих домах и автомобилях.

Теги
Антонина Сергеева
Волгоград БПЛА атака дронов повреждения
