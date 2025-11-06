В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА
Муниципальные службы Волгограда проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации Волгограда.
Оперативные службы завершили работу на месте происшествия, проводится поквартирное обследование. Электро-, водо- и теплоснабжение домов осуществляется в штатном режиме.
Для жителей подготовлены пункты временного размещения в лицее № 10 и школе № 56, к пострадавшим домам поданы муниципальные автобусы. Большинство жителей временно уехали к родственникам и знакомым, в ПВР сейчас никто не размещен.
Утром российские подразделения ПВО отражали массированную атаку дронов на Волгоградскую область, сообщал губернатор Андрей Бочаров. Тогда в результате попадания осколков в 24-этажный дом по адресу: улица Гаря Хохолова, 4, погиб 48-летний мужчина. Были повреждены балконы, выбиты стекла в близлежащих домах и автомобилях.
