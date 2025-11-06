В финской школе 11-летняя украинка отказалась петь «Калинку»

Фото: AnnaStills / Shutterstock

В школе «Сторэнген» в финском городе Эспоо ученица с украинскими корнями не захотела петь русскую песню «Калинка» на уроке музыки, передает телеканал Yle.

По словам матери девочки, гражданки Украины, ее 11-летняя дочь сначала отказалась исполнить песню. Испугавшись, что ей поставят плохую оценку, школьница все-таки спела, однако «ситуация ее очень расстроила».

Как отмечает Yle, девочка родилась в Финляндии, а ее отец — финн.

Директор школы в ответе телеканалу сообщила, что не может комментировать «частные случаи». При этом она подчеркнула, что учреждение приветствует всех детей независимо от национальности, а на уроках ученики сталкиваются с «разнообразными культурными проявлениями».

Как заявили в Национальном управлении образования, если ученик испытывает дискомфорт при выполнении задания «по личным или семейным причинам», учитель может принять гибкие меры, например, выбрать другой способ участия ребенка на уроке. В ведомстве уточнили, что урок соответствовал национальной программе, в рамках которой дети знакомились с мировой музыкальной культурой, включая русский фольклор.