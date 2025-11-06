Житель Карелии выиграл 25 млн руб. в лотерею, не отгадав ни одного числа

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Мастер дорожно-строительного участка из Республики Карелия Владислав Левоев выиграл суперприз в размере 25 млн руб. в 149532-м тираже лотереи «Забава от Русского лото», при этом не угадав ни одного числа из 24 возможных. Об этом говорится в сообщении распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», поступившем в РБК.

«Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа», — пояснили в компании.

Сам победитель рассказал, что импульсом к покупке билета стал бытовой конфликт. «Перед выигрышем я немного поссорился с женой и был тогда на эмоциях. Даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в мобильное приложение и купил билет», — поделился Левоев.

Мужчина признался, что при проверке результатов розыгрыша сначала принял уведомление о выигрыше за рекламное сообщение и пролистал его. «Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!» — добавил карельский дорожник.

Полгода назад в семье Левоева родилась дочь, и большую часть свободного времени он проводит с супругой и ребенком, изредка выезжая на рыбалку. На выигранные средства победитель планирует решить ключевые жизненные вопросы: приобрести собственное жилье, купить автомобиль, а также оказать финансовую помощь близким родственникам.