Губернатор Ситников заявил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА
Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА. В своем телеграм-канале он заявил, что выехал на место происшествия.
«В центре внимания — работа оперативных служб и обеспечение безопасности людей. Глава региона встретится с руководством Костромской ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отражения атаки БПЛА», — сообщается в телеграм-канале.
В регионе отменили опасность атаки беспилотников. Все оперативные службы, следует из сообщения, работают в усиленном режиме.
Об атаке на ГЭС губернатор сообщил в 8:53. Сейчас там работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки. Как ранее сообщал РБК, жители города слышали, как сработала «защитная система» и прозвучало несколько «хлопков». Электроснабжение не нарушено, пострадавших нет.
