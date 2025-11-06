 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Ситников заявил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА

Губернатор Ситников: на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Ситников
Сергей Ситников (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА. В своем телеграм-канале он заявил, что выехал на место происшествия.

«В центре внимания — работа оперативных служб и обеспечение безопасности людей. Глава региона встретится с руководством Костромской ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отражения атаки БПЛА», — сообщается в телеграм-канале.

Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны
Политика

В регионе отменили опасность атаки беспилотников. Все оперативные службы, следует из сообщения, работают в усиленном режиме.

Об атаке на ГЭС губернатор сообщил в 8:53. Сейчас там работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки. Как ранее сообщал РБК, жители города слышали, как сработала «защитная система» и прозвучало несколько «хлопков». Электроснабжение не нарушено, пострадавших нет.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Костромская область
