 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Греческие фермеры начали продавать поврежденный рис для свадеб

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters
Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Столкнувшись с засухой и высокой конкуренцией из-за импорта из стран Южной Азии, фермеры в Греции решили продавать ломаный рис для проведение свадеб. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива продавать крупу, вместо того, чтобы выбрасывать ее или отдавать на корм животным, возникла в одном из кооперативов в городе Халастра, который специализируется на выращивании риса. С мая 2025 года фермеры продали более трех тонн дробленой крупы, которую они фасуют в белые мешки с надписью «свадебный рис».

В Греции разрешили вводить 13-часовой рабочий день
Общество
Фото:Joko / Image Broker / Global Look Press

По подсчетам фермеров, ежегодно на осыпание молодоженов рисом уходит около 200 т съедобного зерна. При этом доля крупы, поврежденной во время сбора урожая или переработки, составляет около 9% от всего греческого экспорта риса (250 тыс. т).

Как говорят фермеры, использование риса для осыпания молодоженов приводит к расточительству. Ежегодно в Греции проводят десятки тысяч свадеб, в частности, страна является популярным местом для бракосочетания среди иностранцев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Греция фермеры рис
Материалы по теме
Вьетнам выселит тысячи фермеров из-за гольф-клуба Трампа в обмен на рис
Политика
Фермеры стали избавляться от кур-несушек из-за падения цен на яйца
Общество
Моди заявил о приоритете поддержки своих фермеров в условиях пошлин США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам отстранили за мельдоний Спорт, 11:58
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:56
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 11:49
В России признали нежелательным закрытый фонд Equal Rights Trust Политика, 11:46
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Умер пострадавший при пожаре в дачном доме в Сургуте Общество, 11:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как правильно проявлять гнев, чтобы не навредить своей карьере Образование, 11:41
Биткоин подорожал почти на 40% за год после возвращения Трампа к власти Крипто, 11:40
В стиле Land Cruiser? Все, что нужно знать о новой Toyota Hilux 2026 Авто, 11:40
Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину Город, 11:38
Греческие фермеры начали продавать поврежденный рис для свадеб Общество, 11:36
Роспотребнадзор объявил о регистрации экспресс-теста на гепатит C Общество, 11:36
Гиганты создают ИИ-модели с 1 трлн параметров. Что это значит на делеПодписка на РБК, 11:35