Греческие фермеры начали продавать поврежденный рис для свадеб

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Столкнувшись с засухой и высокой конкуренцией из-за импорта из стран Южной Азии, фермеры в Греции решили продавать ломаный рис для проведение свадеб. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива продавать крупу, вместо того, чтобы выбрасывать ее или отдавать на корм животным, возникла в одном из кооперативов в городе Халастра, который специализируется на выращивании риса. С мая 2025 года фермеры продали более трех тонн дробленой крупы, которую они фасуют в белые мешки с надписью «свадебный рис».

По подсчетам фермеров, ежегодно на осыпание молодоженов рисом уходит около 200 т съедобного зерна. При этом доля крупы, поврежденной во время сбора урожая или переработки, составляет около 9% от всего греческого экспорта риса (250 тыс. т).

Как говорят фермеры, использование риса для осыпания молодоженов приводит к расточительству. Ежегодно в Греции проводят десятки тысяч свадеб, в частности, страна является популярным местом для бракосочетания среди иностранцев.