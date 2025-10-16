В Греции разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Фото: Joko / Image Broker / Global Look Press

Парламент Греции 16 октября одобрил законопроект, позволяющий работодателям продлевать рабочий день до 13 часов, сообщает Athens News Agency. До этого в стране максимальная продолжительность смены ограничивалась восемью часами.

Инициатором законопроекта под названием «Справедливая работа для всех» стало Министерство труда и социального обеспечения страны. Из 267 присутствовавших депутатов 158 проголосовали «за», остальные 109 — «против».

Как уточняет Reuters, удлиненная рабочая смена может применяться только три дня в месяц и до 37 дней в году. При этом законопроект защищает людей от увольнения, если они отказываются работать сверхурочно. Однако профсоюзы утверждают, что новые правила лишат работников права договариваться о лучших условиях в стране, где и так «процветает незаконная занятость и где средняя заработная плата остается относительно низкой».

В правительстве считают, что нововведение может сделать рынок труда более гибким и эффективным. При этом принятие закона сопровождалось протестами населения. Демонстранты жаловались на стагнацию зарплат и рост цен в стране.

По данным Euobserver, в Греции и до этого была утверждена одна из самых длинных рабочих недель в Европе — около 40 часов. Для сравнения, средний показатель в Германии — 34 часа, в Нидерландах — 32.

В начале октября в Греции прошла общенациональная суточная забастовка из-за законопроекта об увеличении рабочего дня. В стране на это время были остановлены поезда, паромы и такси. Тысячи работников прошли маршем к зданию парламента в Афинах.

Летом 2024 года стало известно, что в Греции предприятия, нанимающие персонал вахтовым методом, могут приглашать сотрудников на шестой рабочий день с повышением зарплаты на 40%. Многие работники по закону не смогут отказаться от шестидневной недели. Перед переходом на шестидневку работодатель обязан заявить об этом в Трудовую инспекцию.