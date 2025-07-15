Глава Ленобласти предложил изымать заросшие борщевиком сельхозземли

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Власти Ленобласти планируют внести в Госдуму инициативу по упрощенному изъятию у собственников сельхозземель, заросших борщевиком, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«Уже обратился к депутатам Госдумы от Ленобласти, чтобы взяли наши предложения в работу», — написал он.

Дрозденко подчеркнул необходимость системной работы с крупными землевладельцами, которые не используют земли по назначению и не контролируют их состояние. При этом в регионе востребованы сельхозземли, которые планируют вовлекать в хозяйственный оборот.

«Земля в Ленобласти очень востребована — у нас десятки заявлений от аграриев и инвесторов на новые участки, и их надо вовлекать в оборот», — написал Дрозденко.



Дрозденко напомнил, что Ленинградская область добилась, чтобы борщевик официально признали сорным растением. Регион, как отметил его глава, стал первым в России, где разработали программу борьбы с сорняком, а муниципалитетам предоставили право выставлять предписания и штрафы владельцам земельных участков, на которых растет борщевик.

Ранее в Госдуму внесли инициативу об устранении угроз, связанных с распространением чужеродных видов растений, в том числе борщевика. Новыми поправками предлагается законодательно закрепить способы борьбы с этими растениями.



В новой редакции, например, определены конкретные механизмы борьбы с такими растениями, в том числе их механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов.